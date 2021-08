KUMI présente ses montres connectées avec de très belles promotions

La marque KUMI, fabricant de montres connectées, d’écouteurs et de chargeurs rapides, possède une excellente réputation sur le continent asiatique. Le nom KUMI vient de « KU » qui signifie technologie, et « MI » pour la vie, le tout pour profiter d’une vie meilleure grâce à la technologie.

Nous allons aujourd'hui vous présenter plusieurs modèles de leurs montres connectées.

Commençons par la montre connectée KUMI KU2 Plus qui propose un écran tactile incurvé.

Elle est équipée d’un cardiofréquencemètre et de capteurs infrarouges permettant de vérifier le niveau d’oxygène dans le sang. Elle présente aussi un mode multisport pour vous accompagner partout. Sa batterie vous permet de tenir jusqu'à 15 jours en veille et une semaine en utilisation. Pour finir, la montre se recharge en une heure trente.

Vous pouvez découvrir la montre connectée KUMI KU2 Plus au prix réduit de 28 € sur AliExpress avec la livraison gratuite.



Passons ensuite à la KUMI GT5 qui, contrairement à la précédente est de forme circulaire avec un écran LED pouvant être customisé.

Vous avez la possibilité de recevoir les appels et de répondre directement avec votre montre. De plus, elle est équipée d’un capteur cardiaque et de pression sanguine. Elle peut aussi faire un suivi de votre sommeil. La KUMI GT5 pourra vous accompagner lors de vos sessions sportives.

Sa batterie de 220 mAh vous permet de faire tenir la montre pendant 30 jours en veille et 6 jours en utilisation.

La montre connectée KUMI GT5 est au prix de 29 € au lieu de 51 € toujours sur AliExpress avec la livraison gratuite.



Continuons avec la montre connectée KUMI GW16T dotée d'un écran tactile couleur de 1,3" HD IPS avec une définition de 240 x 240 pixels. Elle possède pas mal de qualités comme les deux précédents modèles avec son cardiofréquencemètre ou encore son mode sport.

Son écran est 100 % personnalisable, il est possible aussi d’utiliser la montre pour enclencher l’appareil photo de son smartphone. Vous avez la possibilité de consulter vos SMS, vos notifications Facebook, etc. Son autonomie est de 30 jours en veille et 7 jours en utilisation.

La montre connectée KUMI GW16T est au prix de 30 € au lieu de 50 € sur AliExpress avec un envoi gratuit depuis l'Espagne.



Finissons avec le bracelet connecté KUMI N8 qui est équipé d’un écran AMOLED de 0,96" avec une définition de 160 x 80 px.

Il possède aussi un cardiofréquencemètre, un podomètre, une signalisation d’appel. Il ne permet pas de vous accompagner lors de sport aquatique. Sa batterie permet de tenir 15 jours en veille et 5 à 7 jours en utilisation. Sa grosse particularité est qu’il est fourni avec deux écouteurs Bluetooth qui s’incrustent dans le corps de la montre afin de pouvoir les emmener partout.

Le bracelet connecté KUMI N8 est au prix de 22 € au lieu de 51 € sur le site d’AliExpress avec une livraison gratuite.