KUU A10 : un portable pour la mobilité ou le télétravail à moins de 300 euros !

KUU mène actuellement une opération spéciale sur son dernier notebook en date, le KUU A10 qui s'oriente vers la bureautique et se révélera particulièrement adapté au travail en mobilité comme au télétravail.

Le notebook propose un écran de 15,6 pouces IPS Full HD avec des bordures de 5 mm seulement. Il embarque un processeur Intel Celeron J4125 (4 coeurs à 2.00 GHz) associé à 8 Go de mémoire LPDDR4 et 256 Go de stockage SSD (3200 Mbits en vitesse de transfert). Il dispose en plus d'un port M.2 pour étendre sa capacité de stockage jusqu'à 1 To supplémentaire.

Le clavier propose un pavé numérique rétro-éclairé (Qwerty) et est rétroéclairé, le châssis aluminium offre des dimensions ultra réduites avec seulement 18,65 mm d'épaisseur pour un poids total de 1,4 kg. Sa batterie de 5000 mAh offre une autonomie variant de 5 à 8 heures en fonction des usages.

Le KUU A10 est actuellement proposé au fil d'une offre de lancement à un tarif réduit de 330 € au lieu de 495 € avec la livraison gratuite en quelques jours depuis la Pologne. De plus, chaque jour jusqu'au 23 mai, le coupon H679315D20912000 permet de tenter de l'obtenir pour seulement à 100 euros de moins (deux pièces par jour).

A noter que KUU propose deux autres machines en promotion :

