Le C redevient le langage de programmation de l'année

Après Python pour l'année 2018, c'est un titre officieux qui revient à C en 2019. Pour Tiobe, le C est le langage de programmation de 2019, devant C#, Python et Swift. C'est la progression de sa popularité qui est ainsi récompensée.

L'index Tiobe propose un classement des langages de programmation en se basant sur 25 moteurs de recherche et une évaluation des recherches pour un langage donné. Il n'y a donc pas de prise en compte des performances d'un langage ou du nombre de lignes de code écrites.

Selon la méthodologie de Tiobe, la popularité du C a grimpé de 2,4 % en 2019, contre 2,1 % pour C#, 1,4 % pour Python et 0,6 % pour Swift.

Une explication avancée est en rapport avec le boom des objets connectés et l'IoT (Internet of Things). " Le C excelle lorsqu'il est appliqué à des petits appareils dont les performances sont critiques. Il est facile à apprendre et il y a un compilateur C disponible pour chaque processeur. "

À noter que si la popularité de Java a légèrement diminué (-0,01 %), il demeure le langage de programmation le plus populaire de l'index Tiobe.

Tiobe souligne que Rust a gagné seulement trois places dans le classement en 2019, tandis que Kotlin a perdu trois places et Julia a perdu dix places.