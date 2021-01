LDLC a en stock des RTX 3090 Founders Edition au prix de base de Nvidia !

Afin de lutte contre les ruptures de stock et la spéculation, Nvidia avait annoncé reprendre la main sur la vente de ses cartes graphiques RTX 3080 et RTX 3090 Founders Edition en les distribuant exclusivement via le partenaire Best Buy pour les USA et en France avec LDLC.





Rappelons que les prix de vente conseillés des cartes graphiques RTX 3080 et RTX 3090 sont de respectivement 719 € et 1549 € et, bonne nouvelle, LDLC joue le jeu en proposant en stock en ligne et en boutique dès aujourd'hui des RTX 3090 au prix de 1549 € !

Pour rappel vous trouverez sur le site de Nvidia les prix des différents modèles de RTX 3090 qui varient donc de 1549 € pour la Founders Edition à plus de 1949 € pour le modèle Asus Rog.

Signalons que vous n'aurez le droit de n'en acheter que deux exemplaires maximum, et que le jeu Call of Duty : Black Ops Cold War sera offert par NVIDIA.

Concernant la RTX 3080 Founders Edition, très attendue par les gamers, cette dernière est toujours en rupture de stock, il faudra donc être (très) patient.