League of Legends : la série Arcane disponible sur Netflix

Dévoilée en 2019, la série animée League of Legends : Arcane avait été repoussée à cause de la pandémie mondiale. Bien que les plannings soient encore difficiles à maintenir stables, l’arrivée de la série sur Netflix a enfin une date ! Prévue pour cet automne, l’histoire suivra les origines de deux champions iconiques de LoL, et le pouvoir qui les sépare, au cœur de la région utopique de Piltover et des bas-fonds opprimés de Zaun.

Un trailer a déjà paru nous laissant entrevoir quelques champions emblématiques, mais difficile d'en savoir plus pour le moment.

League of Legends a su réunir une large communauté de fans à travers le monde, et la toute première série télévisée dans cet univers est très attendue. Arcane promet une aventure visuellement spectaculaire qui ne manquera pas de scotcher les spectateurs à leur siège. Il faudra patienter pour en savoir plus sur la série et son déroulement, mais elle offre un choix immense d'histoires possibles.