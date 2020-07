League of Legends cherche à renouveler l’organisation de son e-sport pour le mondialiser

Avec aujourd’hui 12 ligues professionnelles différentes de League of Legends difficile de savoir où donner de la tête. Les développeurs de Riot Games déploient aujourd'hui une nouvelle solution autours d’un changement de nom complet dans le but de relier chaque ligue partout dans le monde.

Un nouveau logo avec une marque «LoL Esports» pour lier le tout, et le tour est joué. Cependant, les ambitions derrière ces changements sont beaucoup plus grandes. En dehors des grands événements internationaux comme les championnats du monde, les différentes équipes et ligues interagissent rarement entre-elles. Avec la nouvelle marque globale, l'objectif est de relier plus étroitement les différentes régions, pour organiser des événements de rencontre entre les meilleures équipes. Avec un nombre de téléspectateurs qui a augmenté de 129% cette année, une augmentation en partie due aux habitudes de visionnage de plus en plus globales des fans, le besoin de connecter les ligues entres-elles se fait de plus en plus sentir. Ces habitudes sont l'une des raisons de la nouvelle image de marque. Pour accompagner le logo, Riot présente également de nouveaux spectacles créés spécifiquement pour connecter toutes les différentes ligues régionales.

L'un des espoirs est que cette nouvelle structure sera une opportunité de se faire connaître pour certaines des petites ligues de l'écosystème. À l'heure actuelle, les quatre premières régions dominent, à la fois en termes de performances dans les compétitions internationales et de capacité à attirer les téléspectateurs et les sponsors. Riot veut faire en sorte que les ligues plus petites soient mises en vedette plus d'une fois par an lorsque les équipes participent au Championnat du monde de ce jeu vidéo.

Malgré tout, le problème des fuseaux horaires crée toujours un défi logistique pour les téléspectateurs, et la qualité du jeu varie encore considérablement d'une région à l'autre. Pour Riot, LoL a longtemps été l'un des jeux de compétition les plus réussis au monde, et les développeurs veulent que cela dure aussi longtemps que possible.