League of Legends explose les records de vues sur Twitch

Twitch rassemble une énorme communauté mondiale de joueurs et la plateforme bat un nouveau record en 2021, à la fois en nombre de spectateurs qu'en nombre d'heures totales regardées avec en tête le célèbre jeu League of Legends.

La semaine dernière League of Legends a ainsi atteint plus de 43 milliards de vues sur la plateforme Twitch, leader du streaming en direct. Le jeu est suivi par Fortnite avec 25,53 milliards et Counter-Strike avec 19,34 milliards de vues, ces nombres étant obtenus depuis le lancement de Twitch.

Depuis le début de la COVID-19, l'industrie du streaming en direct a connu un gros boost en terme d'audience. Les personnes souhaitaient rester connectées pendant le confinement ce qui a permi d'exploser les records notamment sur la plateforme Twitch.

Le troisième trimestre 2020 a ainsi généré 6,51 milliards d'heures regardées contre 5,11 milliards lors du second trimestre 2020.

League of Legends a joué un rôle énorme dans cette augmentation du trafic. Depuis le début 2021, le nombre de spectateurs moyen a augmenté pour atteindre un record de 233 700.

Malgré le nombre de vues, LoL n'est cependant pas le jeu le plus populaire de la plateforme. Il est devancé par Grand Theft Auto V, élu meilleur jeu Twitch en 2021 avec plus de 3100 chaînes dédiées en moyenne.

League of Legends est classé deuxième suivi de Fortnite qui cumule 4,2 milliards de vues depuis le début de l'année 2021. Le trio de tête affiche déjà 18,8 milliards de vues cumulées depuis le début 2021.