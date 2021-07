Lebara offre une large gamme de forfaits mobiles sans engagement

Fondé en 2001 au Royaume-Uni et arrivé en France en 2010, Lebara est un opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) qui ne dispose donc pas de son propre réseau radio, mais qui utilise celui des autres opérateurs. Il s'est spécialisé dans les appels depuis la France et l'Europe vers l'international ainsi que l'Internet mobile, et vise les particuliers comme type de clientèle.

En France, Lebara utilise le réseau Bouygues Telecom et propose une large gamme de forfaits mobiles tout-en-un sans engagement avec un service prépayé, ainsi que des offres pour les communications internationales (Pass Internationaux) et des offres Internet (Pass Internet). À noter qu'il n'y a pas de MMS dans ces offres.

Quel que soit le forfait, la carte SIM est gratuite à la commande et avec 2 Go offerts, sachant par ailleurs que l'opérateur revendique une commercialisation dans plus de 40 000 points de vente partout en France, en plus de l'achat en ligne grâce à une carte de crédit ou via PayPal.

Les appels et SMS illimités en France vers les numéros Lebara France sont en outre offerts dès une souscription à un forfait mobile (autre que les forfaits en appels et SMS illimités) ou une recharge.

Afin d'éviter les mauvaises surprises et dans le cadre du prépayé (pas besoin de signer un contrat et de donner un RIB), il n'y a pas de dépassement de forfait possible. Tout se cantonne au crédit ou au forfait qui a été acheté. Il est toutefois possible de recharger avec du crédit à l'unité ou avec renouvellement automatique.

Les forfaits mensuels sans engagement vont du forfait Mini à 2 € (2 heures d'appels vers la France) au forfait 100 Go à 24,99 € sur une période de 30 jours. Les nouveaux clients ont droit à des promotions avec par exemple le forfait 100 Go à 12,50 € pour 30 jours pendant 3 mois. Il existe un forfait mensuel 12 mois à 60 Go à 15,99 € / 30 jours (puis 18,99 €).

Hormis pour les forfaits d'entrée de gamme, les appels couvrent 43 destinations (fixes et mobiles) comme l'Union européenne dont l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, la Roumanie, la Pologne, le Portugal, mais aussi les États-Unis, le Canada, l'Inde, la Chine…

Les Pass Internationaux sont à 9,99 € pour 14 jours avec de 30, 40 ou 120 minutes d'appels en fonction des pays inclus. Les Pass Internet 4G+ de Lebara sont avec appels et SMS gratuits entre numéros Lebara France et une enveloppe de data allant de 1 Go à 40 Go pour des prix de 4,99 € à 49,99 € par 30 jours. A découvrir !