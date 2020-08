Nintendo Switch : Une potentielle fuite de l’arrivée de The Legend of Zelda

Au Royaume-Uni, Amazon a laissé fuiter une possibilité de remake d'un des meilleurs opus de la saga The Legend of Zelda. Explications.

Le jeu légendaire The Legend Of Zelda : Skyward Sword sorti en 2011 pourrait très bien faire peau neuve. Une réincarnation dans laquelle Link était étudiant à l'école de Célesbourg et devait se rendre sur terre à dos de Célestrier pour aller y retrouver la princesse Zelda et accomplir sa quête. Un jeu qui n’a pas fait l’unanimité à cause du contrôle utilisant l’accéléromètre, mais qui pourrait bien revenir en force avec des contrôles plus traditionnels.

L’info provient de la version Royaume-Uni du site Amazon qui a publié le jeu quelque temps. En effet, le jeu a été listé sur le site comme s'il était disponible sur la Nintendo Switch. Cependant, la page a rapidement été supprimée et pourrait laisser penser à une simple erreur. Très peu d’informations étaient disponibles, il est donc difficile d’en tirer des conclusions.

Les avis sont donc largement partagés entre le pour et le contre avec des arguments valables des deux côtés. D’un côté une annonce du producteur de la saga qui déclare qu’un remake du jeu avec des contrôles traditionnels est quasiment impossible. De l’autre une volonté de Nintendo d'étoffer son catalogue de jeux avec des remakes et une année 2021 qui marquera les 35 ans de la saga. Les fans s’attendent donc à des surprises pour l’occasion, il ne nous reste plus qu’à suivre et attendre les annonces, de manière à éclaircir la situation.