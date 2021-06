The Legend of Zelda Skyward Sword HD s’offre une nouvelle vidéo

La stratégie de Nintendo reste toujours la même au fil des années : chaque console récupère ainsi des versions révisées et remises à niveau d'anciens titres issus de grosses franchises.

Ce sera ainsi le cas de Zelda Skyward Sword qui sortira dans une version estampillée HD sur la console hybride Switch. Inutile de se le cacher, cette sortie permettra surtout à Nintendo de rendre l'attendre plus douce auprès des fans qui lorgnent du côté de Breath of the Wild 2.

Le titre original est sorti en 2011 sur Wii et profitera non seulement d'une mise à niveau graphique, mais également de quelques remaniements pour mieux s'adapter à la Switch. Le gameplay sera ainsi bousculé pour prendre en charge les joy-cons et leurs gyroscopes.

Nintendo nous livre ainsi une nouvelle vidéo de son jeu qui sortira en exclusivité sur sa console le 16 juillet prochain.