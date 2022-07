Lego annonce une Atari 2600 au prix fort

Lego n'en est pas à son coup d'essai avec l'univers du jeu vidéo : la marque a récemment largement profité d'une collaboration avec Nintendo et plus spécialement la franchise Super Mario pour proposer des modèles ayant connu un fort succès.

Aujourd'hui la firme souhaite surfer non seulement sur l'univers du jeu vidéo, mais aussi sur la nostalgie et annonce ainsi un nouveau modèle : l'Atari 2600.

Lego présente ainsi un kit qui permettra de reproduire la fameuse console des années 1980 qui a connu un succès colossal en son temps et qui reste l'une des consoles mythiques ayant façonné le marché du jeu vidéo.

Notons qu'il s'agit de l'Atari 2600 modèle "S" de 1980 qui est reproduit, que l'on distingue du premier modèle de 1977 par la présence de seulement 4 boutons.

Le kit se compose de 2535 pièces et proposera d'assembler la console brique par brique afin d'obtenir une représentation conforme à l'originale avec des dimensions de 33x22x8cm. Le joystick de la console est également de la partie, tout comme un lot de 3 cartouches : Asteroids, Adventure et Centipède ainsi que des mini dioramas associés à chaque titre.

Une trappe présente en façade proposera d'afficher un petit diorama très inspiré des années 1980.

Précisons qu'il ne s'agit que d'un modèle de décoration et qu'il ne sera pas possible de brancher cette console à son téléviseur... Et ce malgré son prix particulièrement élevé : le kit sera proposé à compter du 1er aout prochain au tarif de 239,99€.