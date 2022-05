Lenovo dévoile son Yoga AIO 7 millésime 2022 100% AMD

Lenovo renouvelle sa gamme Yoga et présente ainsi le Yoga AIO 7 version 2022, un PC all-in-one qui se veut particulièrement intéressant.

Pour 2022, Lenovo mise toujours sur AMD et ses nouvelles générations de processeurs Ryzen 6000 Rembrandt.

Le Yoga AIO 7 propose un écran pivotable de série, ce qui est une originalité sur le marché. Cette édition 2022 lui permet de gagner significativement en puissance puisqu'il passe d'une configuration AMD Ryzen 4000 et RTX2060 à une configuration pure AMD avec un CPU au choix Ryzen 5 6600H ou Ryzen 7 6800H, de 16 à 32 Go de RAM LPDDR5 et carte graphique Radeon RX 6600M (RDNA 2).

Le stockage proposé varie de 256 Go à 1 To en SSD. L'écran intégré reste une dalle de 27 pouces UHD (3840x2160 pixels) qui peut donc pivoter à 90 degrés pour un affichage en mode portrait via une charnière brevetée exclusive. L'affichage bascule automatiquement en fonction de l'orientation de l'écran qui dispose par ailleurs d'une connexion sans fil.

Le Yoga AIO 7 propose également du WiFi 6 et Bluetooth 5.0, 4 ports USB (USB 2.0 et USB 3.2 Gen2), un DisplayPort et port Ethernet.

Malheureusement Lenovo ne proposera pas son AIO 7 partout : seule une sélection de pays seront concernés pour une sortie à compter de juin au tarif de 1499€.