Lenovo Glasses T1 : lunettes connectées pour un écran secondaire virtuel

Les lunettes connectées Lenovo Glasses T1 sont introduites comme un écran virtuel portable qui fonctionne à la manière d'un écran externe personnel. Ce n'est pas la réalité augmenté qui est ici recherchée. Via cette solution de poche, la marque met en avant la confidentialité avec du contenu uniquement réservé aux yeux du porteur des lunettes.

Hormis des jeux et du divertissement, Lenovo veut faire de ses Glasses T1 un outil de productivité pour le travail hybride et en évitant les regards indiscrets par-dessus l'épaule.

Le dispositif n'est pas sans fil et les lunettes se connectent par USB-C aux ordinateurs portables, smartphones et tablettes. Lenovo a par ailleurs prévu un adaptateur en option pour les appareils iOS équipés d'un port Lightning.

Prix inconnu pour les Lenovo Glasses T1

Les Lenovo Glasses T1 tirent parti d'une technologie d'affichage micro-OLED avec une définition de 1920 x 1080 pixels par œil, taux de contraste de 10000:1 et rafraîchissement de 60 Hz. Elles sont certifiées TÜV pour la faible lumière bleue et le scintillement réduit, et intègrent des haut-parleurs hi-fi.

Pour le confort d'utilisation, les lunettes sont équipées d'un pont de nez interchangeable, de branches réglables et d'une monture à associer qui prend en charge les verres correcteurs

Les Lenovo Glasses T1 seront d'abord disponibles en Chine d'ici la fin de cette année sous l'appellation Lenovo Yoga Glasses. Il est prévu une commercialisation dans d'autres pays en 2023. Le prix n'a toutefois pas encore été annoncé.