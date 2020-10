Lenovo Legion Phone Duel : le smartphone gaming en précommande en France avec des cadeaux

Après Asus et la troisième génération de son smartphone gaming ROG Phone 3 dévoilé en juillet dernier et disponible à 999 € dans sa version 512 Go chez Fnac, Darty et Boulanger avec une livraison au 6 octobre ou encore en 256 Go à 699 € chez Cdiscount, c'est au tour de Lenovo de s'attaquer au marché du smartphone gaming avec son tout nouveau Legion Phone Duel qui arrive officiellement en France.

Pour rappel, le Legion Phone Duel est un smartphone gaming proposant un SoC Snapdragon 865+ de Qualcomm, compatible 5G, associé à jusqu'à 16 Go de RAM (LPDDR5) et 512 Go de stockage (UFS 3.1).

L'écran AMOLED est de 6,65 pouces à une définition de FHD+ (2340 x 1080 pixels) et avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz.

Il dispose d'un capteur photo de 20 mégapixels à l'avant dans un format pop-up et au niveau de la tranche de l'appareil et est capable de filmer en 4K à 60 images par seconde. À l'arrière et à proximité du centre, c'est un capteur photo principal de 64 mégapixels et un ultra grand angle 16 mégapixels de 120°.

Le smartphone embarque deux batteries de 2500 mAh sur la partie inférieure et supérieure de l'appareil, avec un système de refroidissement liquide, gaming oblige. Une charge rapide de 90 W permet une charge complète en 30 minutes.

Au niveau connectivité, il supporte donc la 5G mais également le Wi-Fi 6.

Ce smartphone gaming intègre également deux moteurs à vibration pour augmenter l'immersion dans le jeu, avec des contrôles profitant de capteurs ultrasoniques pour les gâchettes. Quatre micros sont exploités pour une annulation de bruit (à l'attention des live streamers), tandis que deux haut-parleurs stéréo sont orientés vers l'avant.

Le Lenovo Legion Phone Duel est disponible en précommande en France sur le site de Lenovo à partir de 999,99 euros en bleu éclatant ou en rouge vengeance dans sa version 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage, avec une livraison prévue au 15 octobre.

A noter que les clients passant commande à partir du 1er octobre bénéficieront d'une offre bundle et pourront choisir entre un casque Yoga avec suppression active du bruit (ANC) ou un Lenovo Smart Clock avec l’Assistant Google.