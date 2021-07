PC portable gamer Lenovo Legion Y540 à moins de 1000 € et notre sélection des bons plans du jour

Pendant les soldes, la course aux petits prix et aux grandes réductions continue frénétiquement chez le lot habituel des e-commerçants comme Darty, Amazon ou encore Cdiscount. Ce dernier propose ainsi le PC portable gamer Lenovo Legion Y450-15IRH à 950 € seulement au lieu de 1 300 €.

Comme le dit le slogan de Lenovo : « Épurés, compacts et prêts à en découdre », il résume bien le design de ce PC portable. On constate la présence de 7 ports dont de l’USB-C, un Mini-DisplayPort, de l’USB 3, un port HDMI,etc.

Son écran de 15,6" avec une résolution de 1 920 x 1 080 px en full HD et sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 2060 6 Go RAM, vous immergeront dans de bonnes sessions de jeux.

L’ensemble est porté par un processeur Intel Core i5 9e génération cadencé à 2,4 GHz avec 8 Go de RAM et un disque SSD de 512 Go. La batterie d’une capacité de 54 Wh vous permettra une autonomie d'un peu moins de 4 heures.

Une très bonne occasion d’acquérir un bon PC portable pour gamer. Vous trouverez chez Cdiscount, le Lenovo Legion Y540 15 IRH au tarif plus que réduit de 950 € au lieu de 1299 € avec la livraison gratuite.



