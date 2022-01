Lenovo Legion Y90 : le smartphone gaming en approche

L'arrivée du SoC premium Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm incite les fabricants de smartphones gaming à relancer leurs gammes dès ce début d'année. Ces prochaines semaines ou mois, ils seront plusieurs à dévoiler leur nouveau modèle.

La marque Lenovo a commencé à évoquer un nouveau smartphone Legion Y90 mettant en avant le logo de sa marque gaming et une décoration RGB. Une capture d'écran en fuite donne une idée des caractéristiques potentielles.

Si le SoC se voit logiquement confirmé, avec un système de refroidissement spécifique qui pourrait compter deux ventilateurs, le smartphone embarquerait pas moins de 18 Go de RAM LPDDR5. La capture d'écran affiche également une impressionnante capacité de stockage de 640 Go en UFS 3.1.

Le Lenovo Legion Y90 devrait disposer d'un affichage 6,9 pouces avec dalle AMOLED E4, rafraîchissement d'écran de 144 Hz et un échantillonnage tactile de 720 Hz.

Parmi les autres informations à glaner de la capture d'écran, on découvre une batterie de capacité 5600 mAh avec une charge rapide 68W. Le smartphone supportera le Dolby Atmos pour la partie audio et devrait disposer de touches latérales. Date de disponibilité et prix du Lenovo Legion Y90 restent encore inconnus.