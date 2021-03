Lenovo présente un siège gamer équipé d'un katana

La marque Lenovo souhaite rompre un peu plus avec son image de fabricant de PC dédiés avant tout aux pros, et lance ainsi un siège pour joueurs original.

De plus en plus de marques se lancent sur le marché du siège de bureau haut de gamme ou dédié aux joueurs. Il faut dire qu'après un an de confinement et de télétravail imposé à une partie de la population, beaucoup d'utilisateurs se rendent compte de la nécessité de disposer d'un siège adapté pour travailler dans de bonnes conditions plusieurs heures par jour.

Mais Lenovo vise ici avant tout les joueurs et plus particulièrement les fans du manga Demon Slayer. Le siège en question reprend ainsi les couleurs des vêtements de Giyu Tomioka, un des personnages du manga, mais pas que, puisque le siège est également équipé d'une réplique du katana (Nichiren) du personnage.

Bon, dans les faits, le katana ne pourra pas être sorti de son Saya... Par ailleurs, il ne s'agit là que d'un exercice de style pour Lenovo puisque seulement 5 chaises ont été fabriquées, pour l'organisation d'un concours lancé au Japon.

Malgré tout, face au succès rencontré par l'annonce, Lenovo pourrait faire le choix de se lancer plus sérieusement dans le secteur. Rappelons que la marque a annoncé récemment souhaiter s'investir davantage dans le gaming, il se pourrait donc que des sièges plus conventionnels soient présentés prochainement.