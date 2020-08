Lenovo : Tab P11 Pro avec écran OLED et Tab M10 HD avec Kids Space de Google

Au deuxième trimestre 2020, les ventes de tablettes ont connu un regain de forme avec des volumes en progression de 18,6 % sur un an selon IDC. Pour le cabinet d'études, les mesures de confinement en lien avec la pandémie de coronavirus ont joué un rôle moteur pour ce retour surprise à la croissance.

Les consommateurs ont ainsi été en quête de tablettes pour des pratiques de divertissement, mais également de travail et d'e-learning. Le contexte semble encore propice aux tablettes et Lenovo introduit aujourd'hui la Tab P11 Pro.

Elle affiche sur un écran OLED de 11,5 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels, compatibilité HDR10 et Dolby Vision. Elle dispose de quatre haut-parleurs JBL compatibles Dolby Atmos.

C'est une entrée dans le premium pour une tablette Lenovo qui se fait toutefois avec une plateforme mobile Snapdragon 730G de Qualcomm que l'on retrouve par exemple dans les smartphones Google Pixel 4a et Xiaomi Mi Note 10 Lite, en association avec jusqu'à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

La connectivité couvre le Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.0, ainsi que 4G. La batterie de 8600 mAh est avec charge rapide 20 W. Un capteur photo de 8 mégapixels est proposé à l'avant, et un double capteur photo 13 + 5 mégapixels à l'arrière.

Pour la Tab 11 Pro sous Android 10, Lenovo a prévu un stylet et un clavier en option. Le prix annoncé est à partir de 699 € avec une disponibilité en novembre prochain.

Dans un autre registre et plus abordable, la Tab M10 HD de deuxième génération sera disponible dans le courant de ce mois de septembre à partir de 159 €. Elle affiche sur un écran LCD HD de 10,1 pouces et dispose de deux haut-parleurs avec Dolby Atmos.

La Tab M10 HD est équipée d'un SoC octocore Helio P22T de MediaTek, avec jusqu'à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Elle propose la connectivité 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5 et embarque une batterie de 5000 mAh. C'est un capteur photo de 5 mégapixels à l'avant et de 8 mégapixels à l'arrière.

La Tab M10 HD profite d'un nouveau mode Kids Space de Google pour des applications, livres et vidéos à destination de jeunes enfants, et avec la possibilité d'utiliser Family Link pour la gestion des paramètres du compte Google.