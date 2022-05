Yoga AIO 7 : Lenovo renouvelle son tout-en-un avec écran rotatif 4K de 27 pouces

En marge de sa nouvelle génération d'ultraportables Yoga Slim, le fabricant chinois Lenovo officialise également un nouveau PC de bureau 4K (3840 x 2160 pixels) de 27 pouces dans un format tout-en-un avec une mise à jour du Yoga AIO 7.

L'écran IPS (LCD) à bords fins offre une couverture de 95 % de l'espace colorimétrique DCI-P3 et une luminosité maximale de 400 cd/m². Avec charnière flexible pour une inclinaison de 5° à l'avant et jusqu'à 15° à l'arrière, il peut aussi pivoter à 90° et ainsi proposer une orientation en mode paysage ou portrait.

Il est désormais possible d'y diffuser en sans fil l'écran du smartphone qui prend en charge DLNA, AirPlay, Miracast ou LElink. De quoi potentiellement ravir certains utilisateurs avides de formats vidéo verticaux sur les réseaux sociaux. Via USB-C, le Yoga AIO 7 peut en outre servir d'écran secondaire pour étendre l'affichage d'un ordinateur portable.

Avec processeur AMD Ryzen 6000 Series

Le Yoga AIO 7 est animé par un processeur AMD Ryzen 7 6800H ou AMD Ryzen 5 6600H, sachant que la carte graphique AMD Radeon RX 6600M (8 Go GDDR6) est en option. Il est associé à jusqu'à 32 Go de RAM (LPDDR5) et un SSD de 256 Go à 1 To.

Avec connectivité Wi-Fi 6, le Yoga AIO 7 est par ailleurs doté de deux haut-parleurs JBL 5 watts et d'une caméra IR amovible de 5 mégapixels. Il a des dimensions de 61,4 x 47,5 x 24,2 cm et un poids en hausse sur la balance de 12,4 kg. Pour l'encombrement, Lenovo souligne que la base occupe une plus petite surface que le modèle précédent.

L'ordinateur tout-en-un Yoga AIO 7 avec écran rotatif de 27 pouces sera proposé à partir de 1 499 € avec une disponibilité prévue d'ici fin juin prochain.