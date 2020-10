Leroy Merlin lance ses ampoules connectées à bas prix, mais...

Leroy Merlin, l'enseigne spécialisée dans le bricolage et la déco vient d'annoncer renforcer son offre domotique avec l'arrivée de nouvelles ampoules connectées proposées à prix agressif.

Proposé sous la marque maison Lexman, c'est toute une gamme d'ampoules connectées qui arrive dans les rayons de Leroy Merlin prochainement. Le modèle le plus accessible est proposé au prix de 9,90€ soit un prix plus attractif que n'importe quelle autre ampoule connectée signée Philips, Xiaomi ou même Ikea.

Les ampoules affichent une couleur variable et sont déclinées en versions E27, E14 et même GU10, ces versions seront facturées 12,90€. Un modèle plus gros en E27 sera également proposé à 16,90€ ainsi qu'un lot de deux ampoules + télécommande pour 29,90€.

Mais si le prix des ampoules est attractif, il y a malgré tout un prérequis : disposer de la box domotique de Leroy Merlin facturée 109 euros. Rien n'est ainsi fait pour permettre le pilotage des ampoules directement via une application mobile, le boitier domotique Enki est obligatoire. Et même si Leroy Merlin propose le remboursement de 70€ en carte cadeau pour l'achat d'un boitier Enki et d'un produit compatible, on est loin de la facilité d'utilisation proposée par la concurrence.

L'offre peut se montrer intéressante pour quiconque souhaite réellement monter un dispositif domotique complet dans son foyer, mais les curieux passeront tout simplement leur chemin.