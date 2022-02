Leroy Merlin lance de nouvelles ampoules connectées, sans Internet

Leroy Merlin lance de nouvelles ampoules connectées sous sa propre marque Lexman qui viendront renforcer son système domotique articulé autour de la box Enki.

Après des premiers kits assez timides, Leroy Merlin passe la seconde et annonce pas moins de 14 nouvelles références d'éclairage connecté. Des ampoules qui se déclinent sous les culots standards les plus utilisés : E27, E14 ainsi que GU10 pour les spots.

Leroy Merlin propose également une grande variété de formes d'ampoules : rondes, longues, flammes, globes, verre ambré, transparent, blanc ou avec filament LED Edison effet vintage. Pour chaque ampoule, il existe des versions blanches (chaud ou froid) ainsi que des modèles à couleur variables, toutes sont également dimmables.

Ces ampoules s'inscrivent toutes dans la technologie Zigbee 3.0 et Bluetooth. Elles pourront fonctionner comme de simples ampoules, mais également se connecter à l'application Enki puis être pilotées via Bluetooth. L'avantage est intéressant : en cas de panne d'Internet ou de WiFi, les ampoules resteront pilotables à distance.

Parmi les options de contrôle, on note le pilotage via la voix et les assistants vocaux traditionnels, la possibilité d'automatiser des horaires d'éclairage, de créer des scénarios d'utilisation ainsi que la création de zones et groupes pour piloter un ensemble d'ampoules en simultanée.

Les prix démarrent à 9,90€, un prix agressif face à la référence actuelle Philips Hue proposée à partir de 15€.