Test Leviia : le Cloud 100% français sécurisé et écolo

Seul acteur français du stockage Cloud

De plus en plus de Français font appel au Cloud pour réaliser leurs sauvegardes de fichiers : qu'il s'agisse de stocker ses mails, documents importants, photos ou vidéos, nous sommes toujours plus nombreux à nous orienter vers les solutions gratuites ou payantes proposées par les différents acteurs du secteur.

Mais parmi les offres disponibles sur le marché, une se démarque en étant 100% française : Leviia. Le service se présente ainsi comme une alternative de choix pour les utilisateurs souhaitant une société qui se conforme au droit européen et français, mais qui propose également une alternative écologique au stockage en ligne.

Rappelons qu'après la fermeture d'hubiC, le service de Cloud d'OVH en 2018, plus aucun service français n'était disponible sur le marché. Face à la montée en puissance des alternatives américaines et des risques que cela occasionne sur l'accès aux données par les gouvernements étrangers, il est bon de voir Leviia prendre de l'envergure pour proposer une option à la fois solide, locale et écologique.

Car l'aspect 100% français n'est pas le seul atout de Leviia qui annonce viser un bilan carbone neutre, et même plus encore : la société compense à 200% les émissions de CO 2 liées à ses activités via des programmes de plantations d'arbres.

Mais à se pencher d'un peu plus près sur l'offre de Leviia, force est de constater que l'acteur français n'a pas à rougir face à la concurrence.

La sécurité au coeur du Cloud.

On l'a évoqué plus haut, le premier avantage de Leviia sur la concurrence est que d'une part le service est 100% français avec des infrastructures localisées en France et donc soumises à la législation française, mais également d'autre part par un ensemble avancé de mesures de protection des utilisateurs et des données.

Outre les serveurs (localisés chez OVH), le service propose d'emblée la réplication des données des utilisateurs dans trois datacenters différents situés en France (Roubaix, Gravelines et Strasbourg) : en cas de panne d'un serveur ou d'incendie comme cela avait pu être le cas en mars 2021 chez OVH (nos propres serveurs ayant été impactés...), aucune perte ne sera à déplorer du fait de la réplication des données. Leviia annonce réaliser des sauvegardes de données chaque nuit.

Point important vis-à-vis de la confidentialité des données : Leviia dispose de ses propres équipes pour la gestion, la sauvegarde et réplication des données. Aucun sous-traitant n'intervient à un quelconque moment au sein du service.

L'intégralité des données est chiffrée sur les serveurs via un protocole AES-256 bits, et lors des transferts en SSL/TLS-HTTPS. Par ailleurs, les comptes utilisateur sont sécurisés via une authentification à deux facteurs, le tout étant renforcé par du chiffrement de bout en bout (optionnel) pour la gestion des fichiers via FTP ou sur certains NAS via le protocole Webdav.

Leviia met un point d'honneur à garantir la confidentialité des données des utilisateurs et annonce qu'aucune donnée ne pourrait être transférée, échangée, cédée ou vendue à un partenaire tiers. Un argument qui fait mouche alors que divers services américains ont été épinglés sur ce sujet.

Fonctionnalités et services

Leviia propose une offre de stockage Cloud avancée qui va au-delà des offres classiques que l'on peut trouver sur le marché.

Évidemment, le principal pilier reste le stockage de données et la sécurisation des données. Le service propose ainsi une dizaine d'offres allant de 100 Go à 1,80€ HT par mois à 1000 To pour 3420 € HT/ mois avec également la possibilité d'opter pour une offre personnalisée répondant aux moindres besoins des clients. On note que pour chaque offre, aucun engagement n'est imposé.

Globalement, les tarifs se veulent compétitifs et Leviia rivalise avec les spécialistes du secteur. On signalera notamment les offres à 4,50 € pour 1 To et 9 € pour 2 To qui sont particulièrement bien positionnées.

Comme tout service de stockage Cloud, l'utilisation principale sera ainsi la sauvegarde des données : l'interface proposée est particulièrement lisible : il suffit de réaliser un glisser / déposer depuis un PC vers l'interface Web pour stocker ou télécharger ses fichiers.

De base, le service propose de créer des dossiers, dans lesquels il sera possible de réaliser des recherches par type de fichier, nom, date, taille...

On retrouve une section "récent" pour retrouver rapidement les derniers fichiers stockés, ainsi qu'un dossier "favoris". Enfin, il est intéressant de voir le dossier "Partages" qui permettra de mettre en lumière l'intégralité des fichiers que l'on aura pu partager avec d'autres utilisateurs.

Un onglet "photos" propose d'arranger l'intégralité des fichiers images stockés dans l'espace Cloud, avec une séparation entre les images et les vidéos. On pourra également y stocker les fichiers partagés depuis d'autres espaces Cloud.

L'espace Web propose également la gestion d'un agenda en ligne avec la possibilité de créer des événements et rappels.

Mieux encore, l'interface est particulièrement personnalisable et dispose de fonctions avancées d'accessibilité : on pourra ainsi choisir d'activer un thème à contraste élevé, un thème sombre ou même d'adopter une police pour dyslexiques.

C'est également dans les paramètres avancés que l'on pourra organiser la migration de données depuis des comptes Google One, Microsoft OneDrive ou Dropbox. Mais également opérer les réglages de l'authentification en deux étapes et gérer les appareils et sessions actives sur l'espace en ligne.

Fonctions avancées

Pour aller au-delà du simple stockage en ligne des données, Leviia souhaite proposer un véritable environnement de travail à ses utilisateurs, et ce, via l'intégration de la suite OnlyOffice qui permet la création directe de fichiers de type Office au sein de l'espace Cloud.

On peut ainsi automatiquement créer des fichiers de type docx, pdf, md, pptx ou xlsx et les éditer via des outils reprenant les interfaces des éditeurs comme Office 365 ou Google Workspace. Mieux encore, il est possible de collaborer en temps réel sur les fichiers en question pour ajouter des commentaires, consulter les historiques, produire du contenu...

La gestion du partage des documents est très poussée et à la fois très simple d'utilisation : l'interface dédiée sur la gauche de l'écran y participe beaucoup et l'on peut ainsi partager, donner des droits de lecture ou de modification en quelques clics.

Par ailleurs, la fonction "Masquer le téléchargement" permet d'autoriser des utilisateurs à déposer des documents dans un espace ciblé du Cloud sans qu'il ne soit en mesure de visualiser les autres documents présents dans le dossier. Chaque partage d'accès peut être associé à un mot de passe ou à une date d'expiration.

Autre point mis en avant par Leviia pour son service : la sauvegarde et synchronisation des données.

Comme pour beaucoup de services de stockage Cloud, il est possible de définir un dossier synchronisé en permanence ou ponctuellement afin de faire correspondre des données présentes localement et dans le Cloud. La solution est particulièrement intéressante pour les personnes travaillant sur des logiciels spécifiques imposant de sauvegarder leurs documents en fin de journée : en stockant ces données dans un dossier spécifique de son PC, on peut s'assurer qu'elles sont également transmises et mises à jour dans le Cloud.

On peut ainsi sauvegarder n'importe quel dossier ou même support de stockage (le dossier peut être une clé USB par exemple). Il est même possible de profiter de la synchronisation intelligente : les fichiers sont accessibles en local mais ne sont pas physiquement présents. Il ne s'agit en réalité que des métadonnées qui renvoient vers les données dans le Cloud, permettant ainsi d'économiser de l'espace sur le PC hôte.

La synchronisation des documents ne se fait par ailleurs que sur les fichiers modifiés ce qui permet de limiter l'utilisation de la bande passante et d'accélérer les transferts.

Mais l'un des chevaux de bataille de Leviia est la prise en charge du protocole WebDAV qui permet de synchroniser automatiquement des fichiers stockés sur les NAS des marques Synology, Qnap et Western Digital.

Il suffit d'installer l'application Cloud Sync (sur un NAS Synology), puis de sélectionner le protocole WebDAV avant de configurer l'adresse du serveur pour pouvoir démarrer une planification de synchronisation de son NAS dans le Cloud.

L'utilisateur peut ainsi profiter de la triple sécurité de son stockage en local, dans le NAS et dans le Cloud. L'avantage de cette solution est qu'elle répondra également aux besoins des professionnels habitués à stocker des données ou à héberger des solutions collaboratives sur leurs NAS afin de garantir une pérennité des données dans un second espace sécurisé, et ce, de façon automatique et transparente.

Enfin dernier point intéressant : Leviia se dote d'une application mobile particulièrement bien pensée et très intuitive dont l'interface claire permet d'accéder à l'intégralité des fonctions évoquées plus tôt.

Bilan

Avec son offre 100% française et sécurisée, Leviia a de quoi séduire. Le service de stockage Cloud peut véritablement prétendre à se positionner face aux mastodontes comme Microsoft, Google ou Dropbox.

La multitude des offres devrait permettre à chacun de trouver une formule adaptée à ses besoins, avec pour avantage de n'imposer aucun engagement : il est donc facile de passer d'une offre à l'autre si les besoins évoluent rapidement.

L'interface claire et les nombreuses options d'automatisation de sauvegarde ou de migration de données offrent une dimension professionnelle à l'offre que les particuliers sauront apprécier, surtout ceux disposant d'un grand volume de données à sauvegarder.

La triple réplication des données par défaut (local, NAS, Cloud) est un véritable plus dans ce type d'offre qui devrait permettre à Leviia de s'adresser aux particuliers comme aux professionnels les plus exigeants.

Découvrir le service Cloud 100% français Leviia