LG abandonne les smartphones d'entrée et milieu de gamme

LG Electronics a annoncé faire le choix de se recentrer exclusivement sur les smartphones haut de gamme. La marque affiche des pertes via sa division mobile depuis 22 trimestres consécutifs, une situation qui s'explique par un mauvais positionnement à la fois sur les tarifs et les équipements face à une concurrence de plus en plus nombreuse et agressive.

Autre fois parmi les leaders du marché, LG a perdu de sa superbe au profit d'autres marques chinoises comme OnePlus ou Xiaomi.

Afin de limiter les pertes, LG va donc réduire son catalogue de produits. La marque compte ainsi maintenir son laboratoire de R&D dont les innovations seront uniquement déclinées sur des terminaux premium.

LG devrait par ailleurs commercialiser sa marque pour la proposer à des fabricants tiers qui exploiteront le nom pour proposer des smartphones d'entrée et milieu de gamme. On devrait donc continuer à voir les smartphones LG s'afficher à tous les prix et sur tous les segments, mais seuls les plus haut de gamme seront en réalité bien conçus et fabriqués par LG.