LG annonce son premier PC portable gaming

LG n'est pas une marque qui est connue pour s'intéresser aux joueurs en dehors de ses moniteurs spécifiquement dédiés à ces derniers.

Ainsi, c'est avec étonnement que l'on apprend que la marque lance son tout premier PC portable gaming avec l'Ultragear 17G90Q.

Il s'agit d'un PC portable au format 17 pouces qui se veut particulièrement sobre d'apparence et assez fin, loin des standards des laptop gaming plutôt musclés et bariolés.

La marque étant spécialisée dans les écrans, le portable affiche une dalle IPS 1080P avec un taux de rafraichissement annoncé à 300 Hz.

En interne, on trouve un processeur Intel de 11e génération d'architecture Tiger Lake H associé à 32 Go de RAM et un GPU RTX 3080 Max-Q. De quoi faire tourner tous les jeux premium du moment avec les réglages au maximum et en 60 FPS au moins.

S'agissant d'une première incursion dans cet univers, LG ne se risque pas à proposer d'emblée un écran OLED ou QHD. Ici, la marque tente de séduire les joueurs tout en restant modeste sur la consommation énergétique. Reste à connaitre le prix de la bête qui ne sera dévoilée qu'au CES 2022.