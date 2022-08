LG OLED Flex : l'écran TV qui s'incurve à la demande

Après l'écran gaming Xeneon Flex de Corsair qui peut être incurvé à la main, voici venir chez LG le premier écran TV OLED qui s'incurve lui aussi à la demande mais cette fois en appuyant sur un bouton de la télécommande.

Le LG OLED Flex (modèle LX3) offre une diagonale de 42 pouces et peut tout aussi bien offrir une configuration plane qu'un écran incurvé avec un rayon de courbure allant jusqu'à 900R.

Il est 4K avec rafraîchissement 120 Hz, compatible Dolby Vision, VRR, ALLM et AMD FreeSync Premium / Nvidia G-Sync, et intègre des connectiques HDMI 2.1 et USB. Pour l'audio, un système sonore 40W est intégré, avec support du Dolby Atmos.

Changer la courbure d'un bouton sur la télécommande

Un bouton sur la télécommande permet de modifier ce rayon de courbure de 5% à chaque pression d'un bouton dédié de la télécommande, le tout sur 20 paliers. Un moteur à l'arrière se charge ainsi de modifier la courbure.

Outre sa fonction d'écran TV, le modèle LX3 est pensé pour le jeu, qu'il s'agisse de consoles ou bien de cloud gaming. Avec un temps de réponse de 1 ms, un moteur d'image Alpha 9, un revêtement anti-reflet et des espaces colorimétriques certifiés à 100%, il veut répondre à tous les besoins de divertissement vidéo.

L'écran TV LG OLED Flex sera en démonstration sur le salon IFA 2022 de Berlin. Prix et disponibilité ne sont pas encore évoqués.