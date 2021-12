LG lance un téléviseur qui se camoufle dans le salon

LG donne une nouvelle vie à son téléviseur OLED Evo de 65 pouces et le transforme en véritable objet de décoration high tech.

Contrairement à Samsung et The Frame qui souhaite faire passer son téléviseur pour un tableau, LG souhaite fondre le téléviseur dans le décor.

Pour ce faire, le téléviseur fait l'impasse sur son traditionnel pied et opte pour un chevalet et un système de toile en tissus motorisé. Une télécommande permet d'abaisser ou relever la toile qui recouvre l'écran et permet ainsi de le faire disparaitre de la vue.

L'idée est de rendre plus agréable le téléviseur à l'oeil lorsqu'il est éteint et d'en finir avec ces gigantesques rectangles noirs qui attirent le regard dans les salons. Le tissu utilisé est haut de gamme et signé Kvadrat, il est disponible en 3 coloris : séquoia, vert et beige.

Il est également possible de ne dévoiler l'écran qu'en partie, notamment afin de profiter de son haut-parleur de 80 watts pour écouter de la musique et piloter la lecture.

L'OLED Evo 65 pouces sera commercialisé en Corée à compter d'aujourd'hui à partir de 8400 dollars.