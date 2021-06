LG pourrait finalement vendre ... des iPhone

Il y a quelques mois LG annonçait se retirer du marché du smartphone et pourtant la marque pourrait finir par vendre... des iPhone.

Cela fait quelques années que la marque LG ne rencontre plus le succès attendu du côté du marché des smartphones.

Récemment, la marque annonçait arrêter les frais et fermer sa division mobile suite à des pertes colossales. Sans repreneur pour son activité, la fin des smartphones LG signe la fin d'une ère, et désormais les regards se portent sur Sony, dont la situation est approchante.

Mais cet arrêt profite à la concurrence et notamment Apple qui saisit l'occasion pour nouer un partenariat original.

Apple a ainsi négocié avec LG pour que la marque distribue ses iPhone en Corée du Sud dans l'ensemble de ses magasins. En Corée, LG dispose de plus de 400 boutiques à son nom et pourrait ainsi doper drastiquement la présence d'Apple.

Les négociations sont toujours en cours pour la distribution d'iPad et d'Apple Watch en marge des smartphones d'Apple. Néanmoins, le Korea Times explique que ce dernier point pose problème à LG qui refuse de vendre des produits Mac ainsi que du SAV.