LG et Samsung préparent des écrans portables à connecter aux smartphones

Les deux plus grands fabricants d'écrans au monde, Samsung et LG, planchent actuellement sur des écrans portables autonomes que l'on pourrait connecter à nos smartphones.

Alors que les fabricants de smartphones tentent actuellement de nous convaincre que le terminal à écran pliable est l'avenir du marché, Samsung et LG développent également des solutions visant la productivité sur mobile avec une autre approche.

Ainsi, les deux marques développent actuellement des écrans portables dotés de leur propre batterie et qui permettraient de brancher un smartphone pour profiter d'une extension d'affichage en cas de besoin. On se rapproche ainsi du système DeX de Samsung avec un smartphone se présentant alors comme une unité centrale avec un affichage déporté sur un plus large écran, comme avec un PC.

D'ailleurs, chez Samsung, on pourrait baptiser cet écran le Dexbook. Il s'agirait d'un écran de 14,1 pouces qui pèserait 1 Kg, notamment du fait de sa batterie de 10000 mAh.

LG de son côté voit les choses en plus compact avec seulement 600 grammes sur la balance et une batterie de 5000 mAh et 9mm d'épaisseur seulement. ETNews évoque des prix qui pourraient se situer entre 310 et 390 euros pour une sortie fin 2020.

Les deux marques espèrent ainsi remplacer les PC portables ou tablettes. Reste que la fonctionnalité DeX de Samsung, présente sur tous ses appareils haut de gamme depuis quelques années, ne trouve encore qu'un succès relativement limité.