LG Signature OLED R : le téléviseur OLED enroulable commercialisé à 75 000 €

C'est lors du salon CES 2019 que LG avait présenté le premier téléviseur OLED enroulable au monde. Baptisé LG Signature OLED R, son lancement commercial vient d'être annoncé en Corée du Sud. Comme attendu, le téléviseur à écran flexible OLED de 65 pouces est onéreux avec un prix de 100 millions de wons, soit près de 75 000 €.

Le LG Signature OLED R offre pour rappel trois options d'affichage : Full View, Line View et Zero View. Il peut ainsi être complètement déroulé, partiellement déroulé ou entièrement enroulé et disparaître dans son socle.



En mode Line View, le téléviseur pour être utilisé pour de l'écoute et le contrôle de musique, afficher l'heure, la météo, cadre photo numérique… Même en affichage Zero View, il est possible de profiter d'un système audio Dolby Atmos front-firing de 100 watts.

Avec système d'intelligence artificielle ThinQ AI et processeur Alpha 9 Gen 2 de LG, le téléviseur prend en charge les commandes vocales via Alexa d'Amazon et propose la compatibilité avec AirPlay 2 et HomeKit d'Apple.

" C'est un véritable produit de luxe qui réinvente ce que peut-être la télévision. Ce téléviseur unique offre une expérience utilisateur différenciée et une nouvelle façon de penser l'espace ", écrit LG Electronics.