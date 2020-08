LG : le smartphone révolutionnaire rotatif s'affiche en fuite

LG a choisi une approche résolument originale pour son prochain smartphone haut de gamme. A l'heure où les terminaux se dotent d'écrans pliables ou de systèmes à clapet avec deux écrans, LG prépare le Wing, un smartphone à écran rotatif.

L'idée est simple : superposer deux écrans et permettre au principal de tourner à 90 degrés pour proposer un affichage en "T". On peut ainsi profiter d'un affichage paysage d'un côté et portrait sur le second écran, ou inversement, et mieux exploiter ainsi un clavier, une fenêtre de chat, le contrôle de sa musique par exemple.

Le double affichage permet de proposer des fonctionnalités multitâches et l'on imagine que beaucoup d'applications ou de situations s'adapteraient de ce double écran. La prise en mains s'annonce malgré tout assez particulière et décidera sans doute de l'avenir du produit, tout comme son prix qui ne devrait pas être dévoilé officiellement avant la fin de l'année.