L'écran incurvé LG UltraWide 38WN75C, le clavier gamer Razer Huntsman V2 et la TV LG OLED65B13 en promotion

Commençons par l’écran incurvé LG UltraWide 38WN75C qui est mis en avant sur le site d’Amazon.

La dalle UltraWide QHD+ de 38" affiche une définition de 3840 x 1600 px et un ratio de 21:9. Elle offre trois fois plus d’espace qu’un modèle en 16:9. L’écran est compatible HDR10 prenant en charge des niveaux spécifiques de couleur et de luminosité qui dépassent les capacités des moniteurs ordinaires.

Le LG UltraWide 38WN75C est équipé de 2 ports HDMI et d’un DisplayPort. De plus, il profite d’un temps de réponse de 5 ms et d’une dalle qui couvre 99 % du spectre sRGB. L’écran est bien sûr réglable et inclinable.

L’écran incurvé LG UltraWide 38WN75C est proposé au prix de 700 € au lieu de 1100 € avec la livraison gratuite sur le site d’Amazon.



Passons ensuite au clavier gamer Razer Huntsman V2 en promotion toujours chez l’e-commerçant Amazon.

Le clavier est alimenté par Razer Chroma RGB avec 16,8 millions de couleurs permettant la synchronisation avec vos jeux préférés. Il est fourni avec un repose-poignet magnétique en similicuir moelleux. Les touches fonctionnent via des switchs optiques offrant des points de pression variable.

On observe aussi 4 touches multimédias pour un contrôle pratique du son. De plus, ces dernières sont fabriquées à partir de PBT qui offre une finition mate, robuste et texturée, beaucoup plus solide que l’ABS. Le clavier est bien en azerty.

Le clavier Razer Huntsman V2 est au prix réduit de 197 € au lieu de 270 € avec la livraison gratuite.



La TV LG OLED65B13 profite d’une baisse de 400 € sur le site de Rueducommerce. La dalle OLED de 65" affiche une définition de 3840 x 2160 px avec une fréquence d’affichage de 120 Hz. Il bénéficie de la technologie FreeSync qui permet un affichage plus net.

La TV est équipée de quatre ports HDMI et de trois ports USB2.0. Elle est compatible WiFi et Bluetooth. Elle est compatible Google Assistant, Alexa et Apple AirPlay 2. Elle est idéale pour jouer avec la PS5 ou la Xbox. De plus, la TV est propulsée par le processeur a7 Gen4 AI 4K permettant de faire tourner l’interface maison WebOS.

La TV LG OLED65B13 est au tarif préférentiel de 1399 € au lieu de 1799 € sur le site de Rueducommerce avec la livraison gratuite.