LG dévoile son smartphone Wing dual-screen avec écran rotatif

Un smartphone à double écran atypique qui trouvera une utilité ? LG introduit le LG Wing avec écran rotatif et pour explorer de nouveaux usages.

C'est dans le cadre de son Projet Explorer, pour la découverte de nouvelles manières d'interagir avec les appareils mobiles, que le fabricant coréen LG Electronics a imaginé son smartphone LG Wing. Il s'agit d'un smartphone à deux écrans, dont un rotatif.

En utilisation normale avec un mode Basic, un écran principal OLED (P-OLED FullVision) FHD+ de 6,8 pouces et au ratio 20,5:9 cache un deuxième écran G-OLED de 3,9 pouces d'une définition de 1240 x 1080 pixels.

Au gré d'une rotation à 90°, l'écran principal passe en mode paysage et l'écran secondaire se dévoile. Un mode déployé dit Swivel, avec la possibilité de basculer à tout moment entre les deux modes. De quoi donner un aspect unique au LG Wing.

En mode Swivel, LG a évidemment pensé à des possibilités de multitâche. Hormis l'affichage de deux applications en même temps sur chaque écran, une application peut être étendue sur les deux écrans. L'écran secondaire peut ainsi être utilisé pour les contrôles et autres interactions avec une vidéo en cours de lecture sur l'écran principal.

Une fonctionnalité permet de créer des raccourcis afin d'associer deux applications qui seront utilisées ensemble en exploitant les deux écrans. L'écran principal peut aussi être utilisé en mode portrait pour par exemple servir à la navigation sur Google Maps, tandis que l'écran secondaire sert aux appels.



Avec l'activation d'un verrouillage Grip Lock, le deuxième écran sert à l'affichage d'informations utiles, comme l'heure et la date, et les touchers à l'écran sont ignorés. Le format atypique du LG Wing permet en outre de tirer parti d'une fonctionnalité de type Gimbal pour la stabilité de l'enregistrement vidéo avec le deuxième écran qui devient une poignée (avec les contrôles idoines).

Le smartphone est équipé d'un triple capteur photo à l'arrière avec module principal de 64 mégapixels, deux capteurs ultra grand angle de 12 et 13 mégapixels. Pour l'appareil photo de 32 mégapixels à l'avant, il est de type pop-up avec un tiroir motorisé. En mode Swivel, un double enregistrement utilise l'appareil photo pop-up et un capteur photo à l'arrière.



Le LG Wing dispose d'un SoC Snapdragon 765G avec modem 5G Snapdragon X52 intégré. Il est associé à 8 Go de RAM et 128 / 256 Go de stockage. Il embarque une batterie de 4000 mAh (compatibilité Quick Charge 4.0+). À noter un capteur d'empreintes digitales sous l'écran.

L'appareil pèse 260 grammes. Selon LG, le mécanisme de charnière avec amortisseur hydraulique peut endurer plus de 200 000 rotations. Le LG Wing sera d'abord lancé en Corée du Sud le mois prochain, puis ultérieurement dans des pays en Amérique du Nord et d'Europe. Le prix demeure une inconnue pour le moment.

Avec un tel smartphone (sous Android 10), le succès dépendra aussi de l'adhésion des développeurs tiers pour l'adaptation de leurs applications. À souligner une certification IP54 et une conformité MIL-STD 810G.