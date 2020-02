LibreOffice en version 6.4 avec un générateur de QR Code

The Document Foundation publie la version 6.4 de la suite de productivité libre LibreOffice. Elle est annoncée comme une nouvelle publication majeure avec une amélioration des performances et toujours cet objectif de proposer une compatibilité de plus en plus aboutie avec les fichiers docx, xlsx et pptx.

Ces formats émanent de la norme Office Open XML (OOXML) de Microsoft, en rappelant que LibreOffice a recours par défaut à la solution interopérable OpenDocument, notamment connue avec des fichiers à l'extension .odt et autres.

Pour l'amélioration des performances avec LibreOffice 6.4, il est par exemple mis en avant l'ouverture et l'enregistrement des présentations et des feuilles de calcul. Pour l'exportation en PDF de ces dernières dans Calc, il y a désormais des aperçus pour avoir toutes les pages d'une feuille comme une seule page dans le PDF.

Avec Writer, des améliorations ont été apportées au niveau de la manipulation des tableaux et pour les opérations de copier-coller, glisser-déposer de données et avec des tableaux imbriqués. Dans le centre de démarrage de LibreOffice, les vignettes des documents disponibles disposent en outre d'icônes en surimpression pour indiquer le module de la suite en rapport (Writer, Calc, Impress, Draw, Base…).

Une curiosité est un générateur de QR Code qui a été ajouté à la suite (via l'insertion d'un objet depuis les menus des différents modules) pour permettre de créer des codes qui pourront être lus sur des terminaux mobiles.

La vidéo ci-dessous (sous-titres disponibles en français) présente quelques-unes des nouveautés et améliorations de LibreOffice 6.4 :

" Les nouvelles fonctionnalités de LibreOffice 6.4 ont été développées par une large communauté de contributeurs au code : 75 % des contributions proviennent de développeurs employés par des sociétés siégeant au conseil consultatif (ndlr : de The Document Foundation) comme Collabora, Red Hat et CIB, ainsi que d'autres organisations, et 25 % de bénévoles individuels ", écrit The Document Foundation qui chapeaute le projet LibreOffice.