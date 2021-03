Lidl lance une nouvelle montre connectée GPS

À compter du 11 mars, Lidl commercialisera dans ses boutiques une nouvelle montre connectée orientée vers le sport et dotée d'une puce GPS.

Baptisée SilverCrest Move, la montre connectée sera proposée au prix cassé de 65€. L'enseigne continue ainsi à proposer des alternatives bon marché aux dispositifs populaires, qu'il s'agisse des kits de domotique, écouteurs Bluetooth, Smartphones ou robots ménagers connectés.

La SilverCrest Move est une montre bien plus sophistiquée que la précédente montre proposée par l'enseigne. Elle proposera une autonomie de 45 jours, de calculer le nombre de pas réalisés et de calories brulées, d'analyser le sommeil du porteur, de mesurer la fréquence cardiaque, de donner des informations météo, notifications messages, agenda et médias sociaux... La montre dispose de sa propre application sur Android et iOS et est certifiée IP68.

Le prix annoncé pour la SilverCrest Move est de 64,99€ mais Lidl précise déjà que seulement 14 000 exemplaires seront disponibles. On ne sait pas s'il s'agira d'un premier jet ou d'une vente unique.