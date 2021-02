Lidl renforce sa gamme d'objets connectés pour la maison

L'enseigne Lidl continue d'explorer l'univers de l'électronique grand public avec la volonté de démocratiser au mieux certaines technologies. On a ainsi vu la marque faire le buzz avec des écouteurs sans fil à la qualité discutable, des montres connectées et smartphones... Désormais l'enseigne souhaite étoffer son catalogue de dispositifs domotiques.

En fin d'année dernière, l'enseigne lançait déjà des kits d'ampoules connectées, mais évoquait surtout plus globalement la gamme Lidl Smart Home. Prochainement, de nouveaux appareils viendront se greffer au sein du système de la marque.

Lidl proposera ainsi un bloc multiprise USB connecté à 19,99€ qui permettra de brancher 3 appareils et d'en piloter l'alimentation de façon individuelle. Il sera possible de créer des plages de fonctionnement à la journée ou à la semaine via l'application mobile Lidl. Le bloc proposera 4 ports USB-A qui seront également activables à distance et de façon séparée.

Une applique murale LED pour l'extérieur sera également de la partie. L'applique sera proposée dans trois designs différents, elle bénéficie de la certification IP44. Il sera possible d'en faire varier l'intensité et de la commander à la voix, son prix est annoncé à 29,99€.

Des prises connectées et rubans LED seront proposés, et Lidl devrait lancer un pack de démarrage Smart Home qui intègre des ampoules, le bloc multiprise, un ruban LED, une prise murale ainsi que la passerelle domotique obligatoire (mais remplaçable par n'importe quelle passerelle Zigbee) a un prix avantageux de 49,99€.