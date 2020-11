Lidl lance sa montre connectée à petit prix

Après les écouteurs sans fil TWS, Lidl tente sa chance via la marque Silvercrest dans les montres connectées avec une smartwatch aux allures d'Apple Watch mais proposée à tout petit prix.

La marque Lidl surfe sur la tendance des objets connectés pas chers et profite d'une belle exposition de sa marque pour proposer une montre connectée, après deux modèles d'écouteurs sans fil TWS.

Avec son boîtier carré aux angles arrondis, ce gadget en rappellera d'autres au goût de pomme et est lancé avec la marque Silvercrest. Elle reprend les fonctionnalités standard d'une smartwatch avec les notifications, le suivi de l'activité quotidienne et du sommeil et le rythme cardiaque grâce à un cardiofréquencemètre au dos du boîtier.

Ce dernier ne comporter aucun bouton, toutes les manipulations passant par l'écran tactile, ce qui lui permet aussi de proposer une étanchéité IP68. La montre SFW220 dispose d'un OS léger qui n'ira guère plus loin que les fonctions précitées mais qui pourra fonctionner en liaison avec un smartphone Android ou iOS.

Proposée au petit prix de 39,99 €, la montre connectée Lidl est évidemment très loin des tarifs de l'Apple Watch et reste positionnée sur le créneau de l'entrée de gamme sur ce segment et rien n'est dit sur son autonomie, un élément pourtant sensible sur ce type de produit.