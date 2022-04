Lift : Logitech lance une nouvelle souris verticale

Logitech se lance un peu plus dans les souris verticales avec pour objectif de proposer des accessoires adaptés au télétravail.

Alors que la marque sortait récemment la MX Vertical, Logitech annonce désormais la Lift, une souris plus compacte et qui se veut plus ergonomique encore.

Les souris verticales restent très peu développées au catalogue des accessoiristes et pourtant Logitech pense que l'avènement du télétravail pourrait permettre au concept d'aller un peu plus loin.

La marque lance donc la Lift, une nouvelle souris verticale qui mise sur l'ergonomie et promet moins de fatigue au niveau des poignets et articulations lors des longues sessions de travail.

La position de la main sur la souris vise à limiter les tensions sur le canal carpien ainsi que l'ensemble des muscles du bras jusqu'à l'épaule. On retrouve ainsi un angle d'inclinaison à 57° comme sur la MX Vertical, mais avec une souris plus petite et adaptée aux mains de taille moyenne.

Proposée en blanc, rose et noir, la Lift n'oublie pas non plus les gauchers puisqu'un modèle spécifique est également proposé. Toujours dans une optique de production eco responsable, la Lift est composée à 70% de matériaux recyclés pour la version noire (54% pour les autres coloris).

La souris est sans fil et dispose d'une connexion Bluetooth, mais peut également se connecter au module Logibolt USB. Disponible sur le site de Logitech, la souris devrait trouver son chemin chez les revendeurs spécialisés au tarif de 79,99€.