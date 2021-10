Light Field Lab présente ses étonnants hologrammes

La société Light Field Lab vient de dévoiler une nouvelle technologie d'affichage holographique baptisée SolidLight.

Impossible de ne pas faire le rapprochement avec les hologrammes des films de science-fiction comme Star Wars ou Star Trek. La technologie proposée par Light Field Lab permet ainsi d'afficher des images tridimensionnelles donnant l'impression de flotter dans l'air.

Toute la technologie déployée mise sur la manipulation des longueurs d'onde. La lumière est ainsi diffusée par une dalle de 28 pouces composée de 2,5 milliards de pixels qui sont capables chacun de délivrer des nuances précises de couleurs contrairement aux RGB traditionnels.

L'avantage de cette technologie comparée aux autres déjà disponibles est que l'aspect 3D de l'hologramme se fait, peu importe l'angle de vision de l'utilisateur.

Light Field lab revendique déjà les hologrammes dotés de la plus haute définition disponible sur le marché et compte aller plus loin avec des écrans de 245 milliards de pixels pour augmenter la surface d'affichage et la précision.