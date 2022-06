Lightyear Zero : 700 km d'autonomie en électrique avec panneaux solaires

Nous en parlions déjà en 2019 : Lightyear, un constructeur hollandais annonçait ainsi le premier véhicule de série électrique doté de panneaux solaires pour étendre son autonomie.

La lightyear Zero n'a pas beaucoup changé depuis ce temps, mais on annonce désormais un lancement pour l'automne 2022.

La Lightyear Zero se présente ainsi comme une berline électrique qui aura nécessité plus de 6 années de développement. Elle mise ainsi sur l'intégration de panneaux solaires sur sa carrosserie pour recharger en permanence ses batteries et donc étendre son autonomie. La berline propose ainsi pas moins de 5 m² de panneaux solaires.

Le design du véhicule est assez particulier et profite d'un aérodynamisme lui offrant un coefficient de trainée de 0,19. En interne, on retrouve une quadruple motorisation électrique pour un équivalent de 172 chevaux et 1720 Nm de couple. Avec un moteur par roue, on profite d'une transmission intégrale, mais pas question d'en faire un bolide : on annonce le 0 à 100 km/h en 10 secondes et une vitesse maximale de 160 km/h.

Le véhicule embarque une batterie de 60 kWh, lightyear évoque ainsi une autonomie de 625 km et 70 km en plus via l'énergie photovoltaïque générée par ses panneaux solaires.

En été, la Lightyear zero pourrait ainsi être utilisée quotidiennement sur 35 km sans recharge, uniquement grâce au soleil. Bien évidemment, ces performances restent dépendantes de l'ensoleillement.

La production doit intervenir en automne pour une livraison à compter de novembre. Par contre, il est déjà un peu tard pour penser à mettre de côté : seulement 946 exemplaires seront produits, au tarif lunaire de 250 000 €.