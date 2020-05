Même si le déconfinement est de rigueur, vous êtes toujours nombreux à souhaiter acheter un pc portable mais le prix est bien souvent un frein à cet achat. Etant donné son tout petit budget, le notebook LincPlus P3 devrait vous intéresser.

Ce dernier possède un écran de 14,1 pouces IPS à une résolution de 1920 x 1080 px, avec un processeur Intel Celeron N3350 (1,1 GHz jusqu'à 2,4 GHz, 2 Mo de cache) épaulé par 4 Go de RAM LPDDR4 ainsi que 64 Go d'espace de stockage interne au format eMMC, extensible jusqu'à 512 Go avec un SSD (non fourni). La carte graphique intégrée est une Intel HD Graphics 600, suffisante compte tenu de son orientation. Ce PC portable est alimenté par une batterie de 5000 mAh et possède un clavier AZERTY, le tout fonctionnant sous Windows 10 en mode S.

Il possède enfin une caméra frontale de 2.0 MP, des connectivités WIFI bi-bande 802.11 ac / a / b / g / n et Bluetooth 4.1, un port ethernet RJ45 10/100 Mbits, un port HDMI, un port USB 3 et enfin un lecteur de carte type Micro SD.

Vous trouverez le notebook LincPlus P32 14, pouces au tout petit prix de 250 € sur Gearbest avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne en quelques jours.



