Linkbuds WF-L900 : Sony prépare des écouteurs au design surprenant

Les écouteurs sans fil intraauriculaires se sont imposés sur le marché depuis des années, mais Sony souhaite réinventer la roue et lance ainsi de nouveaux écouteurs au design particulièrement intrigant.

Repérées sur le compte Twitter TechInsiderBlog, il s'agirait de rendus officiels venant de Sony qui présentent donc les Linkbuds WF-L900.

Il ne s'agit pas d'intra-auriculaires, mais d'une nouvelle génération d'écouteurs prenant la forme de deux cercles dont un se présente comme un anneau. Contre toute attente, les écouteurs sont annoncés avec une technologie de réduction active du bruit environnant.

Ils seront proposés dans une boite de recharge et déclinés en deux coloris : noir et gris foncé. Difficile pour l'instant d'expliquer clairement comment ces écouteurs se portent et comment ils fonctionnent, ni même à quoi sert réellement le trou au milieu de la partie qui semble s'introduire dans l'oreille.