Le réseau social dédié aux professionnels LinkedIn a annoncé le lancement de ses Stories en France. La France devient ainsi le 5e pays au monde à profiter de cette fonctionnalité qui marque un tournant dans la stratégie du réseau.

Le réseau propose ainsi de réaliser des vidéos de 20 secondes maximum et de les partager sur son profil. Une option assez étonnante sur un réseau qui se veut initialement dédié aux professionnels et qui met en avant la recherche d'emploi et le développement de réseaux professionnels pour le moins sérieux.

LinkedIn explique ainsi "Les stories vous permettront de faire vivre à votre communauté l’intérieur de votre entreprise, les coulisses de votre activité, de vos projets, confirmait à la veille du lancement Sandrine Chauvin, directrice de la rédaction de LinkedIn Europe, Moyen-Orient et Amérique Latine. C’est un excellent moyen pour créer davantage de liens avec votre communauté"

Mais le réseau tente également de conserver les utilisateurs un maximum de temps sur ses services, et ces vidéos devraient permettrent de faciliter les échanges, puisque la partie messagerie a explosé ces derniers mois.

"Nous voulons offrir à nos 690 millions de membres dans le monde tous les formats possibles pour qu’ils s’expriment, explique Sandrine Chauvin. Les stories, par exemple, doivent permettre de partager l’instant, l’éphémère. Mais les médias pourront également s’en servir pour partager des petits snaps d’infos, des formats courts à picorer. 40 % des utilisateurs viennent aussi sur LinkedIn pour consulter l’actualité."