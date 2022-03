Linky : des sanctions pour les réfractaires au compteur connecté dès l'année prochaine

Les années passent et le compteur électrique intelligent s'installe de force dans toujours plus de foyers. Et à compter de 2023, les réfractaires pourraient payer cher leur refus de voir le boitier jaune s'installer sur leur réseau.

Le temps passe et la fronde contre le compteur Linky ne diminue pas : des millions de foyers refusent ainsi de voir Enedis (anciennement EDF) procéder au remplacement des anciens compteurs électriques par le nouveau modèle, connecté.

Le déploiement du nouveau compteur a débuté fin 2015 et ce sont plus de 34 millions de compteurs qui ont été installés en 6 ans pour un parc potentiel de 37,7 millions. Mais pour les quelques millions de compteurs restants, il s'agit pour une bonne partie de foyers qui refusent purement et simplement l'installation du nouveau compteur.

Pour forcer la main aux usagers, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a annoncé une mesure radicale qui entrera en vigueur dès le début de l'année prochaine.

La CRE prévoit ainsi des sanctions pour les usagers qui refusent l'installation du compteur Linky à partir du 1er janvier 2023. La Commission prévoit ainsi "une composante de comptage spécifique qui sera facturée aux utilisateurs non équipés (….) qui n'ont pas permis à Enedis de poser un compteur Linky et n'ayant pas mis à disposition d'Enedis leur index de consommation durant une année à compter du 1er janvier 2022 ".

En clair, cela devrait se traduire par un surcout de 8,30€ facturé tous les deux mois, soit un surcout annuel de 49,80€. La pénalité sera appliquée jusqu'à l'installation du compteur Linky chez l'usager.

Reste que ces pénalités pourront être évitées malgré tout. Enedis ne prévoit ainsi de déclencher la surfacturation qu'après avoir identifié un refus d'installation et l'absence de communication d'index de consommation depuis plus de deux mois. Pour subir les pénalités, il faudra ainsi avoir refusé le compteur Linky ET ne pas avoir communiqué son index de consommation depuis plus de deux mois... Enedis continuera ainsi à dépêcher des agents pour effectuer le relevé de compteur.

Ces dispositions pourraient toutefois changer à compter de 2025 puisque la CRE prévoit qu'"une facturation de la relève résiduelle sera introduite pour l'ensemble des utilisateurs non équipés de linky (sauf impossibilité technique d'installation)", les conditions d'application des pénalités pourraient ainsi ne plus dépendre de la communication du relevé de consommation par l'usager et les montants revus à la hausse.