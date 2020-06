Pourquoi l’adoption de Linux progresse-t-elle en 2020 ?

Bien que considéré comme une alternative à Windows, le système d'exploitation GNU/Linux reste discret et sa part de marché n’a jamais vraiment décollé, du moins sur le segment des ordinateurs de bureau. Mais depuis quelques mois, la situation commence à évoluer et sa cote de popularité ne cesse d’augmenter.

C’est une surprise que les chiffres confirment, Linux est de plus en plus populaire auprès du grand public. Les dernières statistiques montrent ainsi que son adoption s’améliore à un rythme continu. Il est cependant encore (très) loin de dépasser Windows, mais sa progression se poursuit, venant ainsi titiller Apple. Le mois de mai a permis de franchir une nouvelle étape avec une part de marché à 3,17% alors que Windows se situe à 86.69% et macOS à 9.68%. Avouons-le, Linux progresse, mais reste encore extrêmement marginal face à Windows.

Il y a essentiellement trois raisons à la progression observée de Linux dont deux sont des conséquences des choix de... Microsoft ! En effet, le géant a mis fin à l’existence de Windows 7, une situation problématique, car Windows 7 n’a pas de souci particulier et est capable de répondre parfaitement à la majorité des usages de centaines de millions d’utilisateurs qui se voient donc forcés de changer d’OS, car privés de mises à jour de sécurité notamment. Le passage forcé à Windows 10 est ainsi mal perçu et pas vraiment justifiable surtout que la procédure n’est pas forcément gratuite. Il n’est donc pas étonnant que beaucoup d'utilisateurs cherchent à prendre un certain recul face à Microsoft et se tournent ainsi vers Linux et l'une de ses nombreuses distributions dont certaines sont d'ailleurs très proches graphiquement de Windows.

L'autre raison vient que le système d’exploitation Windows 10 ainsi imposé souffre d’une maintenance problématique, d’une télémétrie intrusive et de publicités proposées au travers de son interface. Certains utilisateurs « Windows 7 » souhaitent donc conserver l’expérience de bureau "traditionnelle". Une chose que Linux peut parfaitement proposer. Dernière raison, Linux a profité ces dernières années d’une communauté très active afin de conquérir le cœur des utilisateurs « Windows » avec des distributions toujours plus simples à prendre en main et à l'interface très windowsienne. Il n’est donc pas impossible que Linux poursuive sa croissance au point de se rapprocher de macOS d’Apple même si cela fait des années et des années que rien ne bouge vraiment dans le monde des systèmes d'exploitation des PC de bureau avec une domination sans partage des différentes déclinaisons de Windows.