Noyau Linux 5.12 : Linus Torvalds s'excuse pour la RC1

En charge de la gestion du développement du noyau Linux dont il est le créateur, Linus Torvalds a affublé la RC1 (Release Candidate 1) de la mouture 5.12 de… don't use (5.12-rc1-dontuse). Une manière pour signifier à tous ceux tentés par une compilation de cette version 5.12 presque finale de ne pas le faire.

Pour ce nom de code atypique en forme d'avertissement assez explicite, Linus Torvalds a justifié un bug qu'il qualifie de " subtil et très méchant " de corruption du système de fichiers. Il se manifeste en mettant un fichier en tant que swap (fichier d'échange).

Selon Linus Torvlads, il y a bien du swapping mais à la mauvaise partie du système de fichiers, avec des " résultats catastrophiques évidents. " Par exemple, l'écrasement de données de fichiers existants ou de métadonnées avec une corruption pouvant rendre l'ensemble du système de fichiers inutilisable.

Un tel problème est aléatoire en fonction de la configuration. Aucun impact avec l'absence de tout swap. De même, les configurations avec une utilisation de partitions d'échange plutôt que de fichiers d'échange ne sont pas affectées.

" Pour autant que je sache, toutes les distributions normales mettent en place des partitions de swap, et non des fichiers, parce que honnêtement, les fichiers de swap ont tendance à être plus lents et présentent divers autres problèmes de complexité ", a écrit Linus Torvalds en ponctuant néanmoins son message d'une excuse pour ce désordre.

Même si c'est très inhabituel au stade d'une RC1, cela reste une alerte et essentiellement pour les développeurs avec des travaux basés sur une version pas encore finalisée. Une RC2 du noyau Linux 5.12 a d'ores et déjà été publiée.