Les meilleures liseuses électroniques en 2020

Kindle Oasis : le très haut de gamme d'Amazon

La liseuse haut de gamme d’Amazon a frappé fort, bien que le prix soit à la hauteur de ses performances ! Son large écran permet une bonne lisibilité tout en conservant une excellente prise en main avec un niveau de finition excellent, très peu de liseuses peuvent en dire autant. Le rapport hauteur / largeur est 4x3 ce qui donne un écran presque carré qui assure un excellent confort de lecture. Le rétroéclairage est lui aussi excellent et permet une lecture confortable quelle que soit la luminosité environnante. On apprécie également les deux boutons physiques sur le côté de la liseuse et un accélérateur qui permet un changement de page plus simple et plus rapide si l’on doit avancer plus loin dans le livre ou tout simplement revenir en arrière rapidement.

Du côté technique, la liseuse est équipée d’un écran 7 pouces antireflet en résolution 300 ppp, elle est également certifiée IPX8 c’est-à-dire qu’elle résiste à l’eau douce jusqu’à 2m de profondeur pendant 60 min. Il existe deux capacités de stockage différentes, 8 Go et 32 Go (de 250 à 280 €), de quoi enregistrer une quantité astronomique de livres avant que votre liseuse n'arrive à saturation. Elle est équipée d’un capteur d'éclairage adaptatif qui se règlera en fonction de la luminosité ambiante et influencera les 12 LED qui s’occupent de vous assurer la meilleure lisibilité possible. Un poids de 194 g pour des dimensions de 159 mm x 141 mm x 3,4 mm assurent une excellente prise en main. Vous pourrez, grâce aux boutons physiques latéraux, changer de page de manière simple et efficace sans avoir à changer de position à chaque fois. Le prix est élevé mais à la hauteur des qualités de la liseuse.