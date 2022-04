Bye bye Livebox 4, bonjour Livebox 5 chez Sosh

Fini la Livebox 4, la relève est là avec le Livebox 5 via son offre fibre. Cette version était uniquement réservée aux abonnés Orange depuis 2019. Elle offre un WiFi intelligent permettant d'offrir une meilleure couverture. De plus, la Livebox 5 possède un habit de plastique recyclé. Elle peut aussi gérer les débits allant jusqu'à 1 Gb/s par appareil en téléchargement (2 Gb/s maximum)

Par contre, le tarif ne change pas pour l'offre Sosh avec le forfait fibre proposée à seulement 19,99 € par mois la première année puis 29,99 € ensuite.

Pour rappel, voilà ce que comprend l'offre Sosh :

300 Mbps en téléchargement et 300 Mbps en envoi

en téléchargement et 300 Mbps en envoi Appels téléphoniques illimités vers les fixes de France métropolitaine, DOM et plus de 100 destinations internationales.

vers les fixes de France métropolitaine, DOM et plus de 100 destinations internationales. Appels illimités vers les mobiles pour 5 € de plus

Appli TV orange (option décodeur pour 5 € de plus)





Et Sosh propose toujours de vous rembourser jusqu’à 100 € de frais de résiliation si vous êtes encore engagé chez un autre fournisseur.

La boite Sosh à 19,99 € par mois pendant un an





Du côté de la concurrence, signalons SFR qui propose son forfait Série Limitée SFR Fibre au prix réduit de 16 € par mois pendant un an (38 € par mois ensuite) avec la SFR Box 7 et un débit maximum descendants de 500 Mb/s et montant de 500 Mb/s avec support du WiFi 5. Bouygues Télécom propose de son côté sa Bbox fit à seulement 15,99 € par mois pendant un an puis à 29,99 € par mois avec un débit de 300 Mb/s en descendant et 200 Mb/s en montant, alors que Free propose sa l’offre Freebox Révolution pour 19,99 € par mois pendant un an et un débit de 1 Gbps en download et 600 Mbps en upload et avec des options de streaming intégrées (TV by Canal, canal Series pendant 1 an, Prime Vidéo pendant 6 mois..). , ou encore RED son accès fibre 1 Gb/s en download et 500 Mb/s en upload à seulement 23 € par mois avec en prime un mois d'abonnement offert.