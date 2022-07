La Livebox à prix fou : 19,99 € par mois pour la première fois en vente privée !

Bemove dispose de nombreux sites avec comme objectif d’optimiser le budget des consommateurs en réduisant les factures d’électricité, de gaz ou encore d’internet. À noter que les services de Bemove sont totalement gratuits.

Du 13 juillet au 2 août, l’entreprise a ainsi négocié directement avec Orange une offre avec une remise exclusive. Pendant un an, vous pourrez profiter de l’offre Livebox au tout petit prix de 19,99 € par mois, le prix basculant après à 41,99 € par mois en fibre ou 36,99 € en ADSL. Actuellement, l'offre Livebox Fibre est facturée 22,99 € par mois la première année.

L’offre comprend :

Jusqu’à 500 Mbps de débit en téléchargement et 500 Mbps en envoi

La Livebox 5

La TV d’Orange avec 140 chaînes

Les appels illimités vers les fixes en France, DOM et vers 110 destinations internationales.



Pour profiter de l’offre, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur le site de vente privée Bemove et d’indiquer votre email. Vous recevrez alors le descriptif complet de l'offre, libre à vous ensuite d'y adhérer ou non, tout étant parfaitement transparent et sans coûts cachés. Si vous acceptez l'offre, vous pourrez alors vous abonner en ligne ou demander à être recontacté par un conseiller Bemove.

À noter aussi que si vous profitez de l’offre spéciale Livebox Bemove, vous pouvez bénéficier de 150 € de réduction sur les frais de résiliation de votre offre actuelle.