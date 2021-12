Amazon ne pourra plus proposer la presque gratuité des frais de port pour les livres

Avec les livres achetés en ligne, il y aura un prix plancher pour les livraisons qui mettra fin aux frais de port de 0,01 € d'Amazon et autres.

La livraison à 0,01 € pour les livres achetés sur Amazon et autres plateformes d'e-commerce va disparaître. Prochainement, un prix plancher s'appliquera pour les frais d'envoi des livres achetés en ligne, ce qui sonnera le glas de leur presque gratuité. Sachant que la gratuité était interdite depuis une loi de 2014.

Cette mesure entre dans le cadre d'une proposition de loi visant à " conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs " qui vient d'être définitivement adoptée par le Parlement.

" Notre réseau - 20 000 points de vente, dont 3 300 librairies, qui emploient 15 000 collaborateurs - est unique dans le monde. Or, cet écosystème est menacé par la prédation d'Amazon, qui propose une livraison à un centime d'euro. Aucune librairie n'est en mesure de s'aligner ", a défendu la sénatrice Laure Darcos (Les Républicains) qui a déposé le texte.

Un prix plancher à définir

Afin d'éviter la mise en place de stratégies de contournement de la mesure, des frais de port minimum devront également s'appliquer quand il y a plusieurs colis et avec les programmes de fidélité, comme par exemple Prime pour Amazon.

C'est un arrêté ministériel qui déterminera ultérieurement le prix plancher pour la livraison de livres achetés en ligne. Il devrait être compris entre 2 € et 5 €. Directeur général d'Amazon France, Frédéric Duval avait fait du lobbying contre la mesure en dénonçant " plus de 250 millions d'euros par an de perte de pouvoir d'achat pour des millions de lecteurs français. "

Pour la ministre de la Culture Roselyne Bachelot-Narquin, le texte rétablit " une juste concurrence sur le marché du livre, en objectivant le coût d'expédition pour les livres commandés sur internet et livrés chez soi, afin de retrouver un prix unique du livre. "