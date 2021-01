Un livreur condamné pour vol de PlayStation et Switch

C'est une histoire qui fait le tour du web : un livreur a été pris la main dans le sac en train de subtiliser des PlayStation et Switch qu'il devait livrer à des clients. Il a été inculpé et condamné dans une procédure éclair.

Sony a beaucoup de mal à répondre à la demande de PlayStation 5 : la production a pris du retard suite à la crise sanitaire mondiale et deux facteurs handicapants viennent s'ajouter à la problématique avec les scalpers, et les voleurs.

Les PS5 et Xbox Series ont ainsi un peu trop souvent tendance à disparaitre entre les centres de stockage et le client final... Et si l'on a déjà vu des braquages organisés dans des centres de tri, certains livreurs se montrent également parfois indélicats.

C'est le cas d'un postier de 34 ans nommé Zoheb A.Deura qui agissait en tant que superviseur pour United States Postal Service (USPS) aux USA. Ce dernier a récemment été condamné à 3 ans de probation avec assignation à domicile pour 9 mois et une amende de 20 000$.

L'homme avait ainsi volé plusieurs colis contenant des PlayStation 4 et Nintendo Switch entre février et avril 2020. Il aurait également subtilisé des iPhone et MacBook pendant quelques mois, avant que les plaintes ne déclenchent une enquête.

La situation est malheureusement renforcée ces derniers mois avec l'arrivée sur le marché des consoles nouvelle génération PS5, Xbox Series, mais aussi d'articles prisés comme les cartes graphiques RTX series 3000...

Les services de livraison, qui font de plus en plus souvent appel à des prestataires tiers sous-payés ne font qu'attiser la convoitise des employés, qui passent à l'acte avec plus d'aisance.

La montée en flèche de ces produits sur le marché gris est également un argument à passer à l'acte : avec des PS5 proposées à plus de 800€, la tentation peut être trop grande pour certains livreurs.